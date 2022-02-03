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2 часа назад

Хабиб рассказал, почему отказался от боя с Джейком Полом

Бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу возможного боя с Джейком Полом.

Хабиб рассказал, почему отказался от боя с Джейком Полом
Фото: Евгений Одиноков / РИА НовостиЕвгений Одиноков / РИА Новости

«Если он хочет выступать в ММА, а он же никогда не выступал в ММА, насколько я помню, мы можем дать ему возможность набраться опыта в Eagle FC… Да он не протянет со мной и пары минут. Но он немного опоздал, потому что я закончил свою карьеру. Конечно, никто не запрещает нам думать об этом. Я смотрел его спарринги и видео, как он тренируется в ММА. Ему ещё многому нужно учиться. Он знает как бить, он неплохо боксирует. Однако все могут боксировать, вы тоже можете побоксировать. Но вы не можете бороться, это совершенно иное. Если он хочет попробовать себя в ММА, то мы можем дать ему шанс, мы можем выплатить ему гонорар, посмотрим», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

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