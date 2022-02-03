Нурмагомедов объяснил ненависть к Макгрегору

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил взаимные ненависть и неприязнь между ним и Конором Макгрегором . Россиянин стал гостем подкаста Full Send Podcast на YouTube .

33-летний Нурмагомедов считает, что именно наличие у него и ирландца общий целей в спорте предопределили их противостояние. Он вспомнил их поединок осенью 2018-го на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как отметил Нурмагомедов, он был разочарован тем, что показал в клетке ирландец.