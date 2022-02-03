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1 час назад

Нурмагомедов объяснил ненависть к Макгрегору

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил взаимные ненависть и неприязнь между ним и Конором Макгрегором. Россиянин стал гостем подкаста Full Send Podcast на YouTube.

Нурмагомедов объяснил ненависть к Макгрегору
Фото: ТАССТАСС

33-летний Нурмагомедов считает, что именно наличие у него и ирландца общий целей в спорте предопределили их противостояние. Он вспомнил их поединок осенью 2018-го на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как отметил Нурмагомедов, он был разочарован тем, что показал в клетке ирландец.

«Я готовился к настоящей войне», — подчеркнул россиянин.

В той же беседе Нурмагомедов назвал сильную сторону Макгрегора. По словам россиянина, ирландца отличает хорошая психологическая подготовка.

Нурмагомедов становился чемпионом UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего покинул спорт.

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