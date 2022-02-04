Хабиб назвал соперника своей мечты

"Когда я был 18-летним пацаном, он уже был легендой. Сент-Пьер был любимым бойцом моего отца. Я знаю, что этот бой никогда не состоится, но если бы я мог подраться с любым соперником, то это был бы он. Когда я был на пике, его лучшие годы уже прошли. Он ушел в 2013 году, а спустя четыре года вернулся и подрался только с Майклом Биспингом. Думаю, его время закончилось еще десять лет назад", - сказал Хабиб.