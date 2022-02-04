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1 час назад

Хабиб назвал соперника своей мечты

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast заявил, что если бы он мог выбрать любого соперника, то это был бы Джордж Сент-Пьер.

Хабиб назвал соперника своей мечты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда я был 18-летним пацаном, он уже был легендой. Сент-Пьер был любимым бойцом моего отца. Я знаю, что этот бой никогда не состоится, но если бы я мог подраться с любым соперником, то это был бы он. Когда я был на пике, его лучшие годы уже прошли. Он ушел в 2013 году, а спустя четыре года вернулся и подрался только с Майклом Биспингом. Думаю, его время закончилось еще десять лет назад", - сказал Хабиб.

Сент-Пьер является экс-чемпионом UFC в среднем и полусреднем весах. За профессиональную карьеру он провел 28 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел два поражения.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб рассказал, что получил в подарок много автомобилей, но сам приобрел только одну машину.

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