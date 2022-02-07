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Олимпиада-2022
55 минут назад

Порье намекнул на скорое завершение карьеры

RT на русском

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье намекнул на завершение карьеры.

Порье намекнул на скорое завершение карьеры
Фото: ©Chris Unger / Zuffa LLC Gettyimages.ru©Chris Unger / Zuffa LLC Gettyimages.ru

«Я не знаю, что будет дальше», — написал боец в своём Twitter.

На вопрос пользователя о завершении карьеры Порье ответил: «Посмотрим». При этом он отрицает возможность четвёртого боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, что американец за карьеру провёл 37 боёв, в которых одержал 28 побед.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что Немкову не стоит уходить в UFC.

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