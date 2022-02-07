Порье намекнул на скорое завершение карьеры

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье намекнул на завершение карьеры.
«Я не знаю, что будет дальше», — написал боец в своём Twitter.
На вопрос пользователя о завершении карьеры Порье ответил: «Посмотрим». При этом он отрицает возможность четвёртого боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, что американец за карьеру провёл 37 боёв, в которых одержал 28 побед.
Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что Немкову не стоит уходить в UFC.