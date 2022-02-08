Бойца ММА Хамзата Чимаева не пустили в США

Шведскому бойцу ММА чеченского происхождения Хамзату Чимаеву отказали во въезде в США, пишет Sport24.

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Чимаев в первой половине января прилетел в США, однако в аэропорту ему было отказано во въезде в страну. При этом у бойца ранее была оформлена американская виза, которая, судя по всему, была аннулирована. Причина отказа во въезде неизвестна.

В настоящее время Чимаев находится на тренировочных сборах в Таиланде и готовится к возможному бою в Бразилии против Гилберта Бернса.