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1 час назад

Бойца ММА Хамзата Чимаева не пустили в США

Елена Прошина

Шведскому бойцу ММА чеченского происхождения Хамзату Чимаеву отказали во въезде в США, пишет Sport24.

Бойца ММА Хамзата Чимаева не пустили в США
Фото: InstagramInstagram

Чимаев в первой половине января прилетел в США, однако в аэропорту ему было отказано во въезде в страну. При этом у бойца ранее была оформлена американская виза, которая, судя по всему, была аннулирована. Причина отказа во въезде неизвестна.

В настоящее время Чимаев находится на тренировочных сборах в Таиланде и готовится к возможному бою в Бразилии против Гилберта Бернса.

Из-за отказа во въезде в США у Чимаева могут появиться трудности с дальнейшим продвижением в UFC, так как большинство своих турниров лига проводит в Америке.

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