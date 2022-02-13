Судью выгнали с турнира и обвинили в пьянстве. В UFC случился «русский колхоз»

«У этого судьи Аполло Крид легко победил бы Ивана Драго».

Фото: COOPER NEILL/GETTY IMAGES COOPER NEILL/GETTY IMAGES

Для большинства любителей смешанных единоборств UFC представляет собой образец идеального промоушена. Организация Даны Уайта действительно заслуживает восхищённых эпитетов: самая богатая, самая популярная, самая эффективная и так далее. Увы, даже на солнце бывают пятна — порой UFC пугает случаями вопиющего непрофессионализма. За многолетнюю историю у промоушена накопилось немало нелепых скандалов во всех аспектах работы — и это нормально.

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Отдельной строкой идут судейские проблемы, на которые всегда остро реагируют болельщики. Хотя Дана Уайт очень трепетно относится к работе рефери и судей, нередко назначения получают откровенно странные люди. Не стал исключением и бойцовский вечер UFC 271, хотя, казалось бы, на номерной турнир должны попадать только лучшие. Тем не менее одним из судей, отвечающих за подсчёт очков, оказался Роберт Александер — странный персонаж, которого уже не раз критиковали за отсутствие логики.

Сегодня Александер превзошёл сам себя, сумев вывести из себя болельщиков всего за два поединка. Сначала он лишил единогласной судейской победы Кейси О'Нилл, став единственным, кто отдал предпочтение абсолютно «нулевой» Роксанн Модаффери. Следом Роберт отработал бой Андрея Орловского с Джаредом Вандерой: и снова наш герой принял странное решение, отдав свой голос Вандере. Полное превосходство белоруса над соперником Александер попросту не заметил. К счастью, действия Роберта не повлияли на результат глобально — О'Нилл и Орловский вышли из октагона победителями. Двое других судей отработали более профессионально, не позволив совершиться откровенному «ограблению». Зато Дана Уайт не стал игнорировать провалы Александера — судью отстранили от турнира сразу после боя Орловского. Ещё жёстче отреагировали болельщики, у многих из которых «слетели ставки».

Пользователь «Твиттера» Josh Van Broncarson: «Он был пьян весь кард, клянусь богом. Я никогда не пойму, как он увидел победу Модаффери».

Ему вторит MMA Roasted: «У этого судьи Аполло Крид легко победил бы Ивана Драго со счётом 30-27».

Аккаунт Pro MMA Betting: «Можно узнать, какие ещё бои будет судить Александер? Мы не будем на них ставить!».

Кстати, подозрений в алкогольном опьянении у Роберта сейчас высказывается очень много. Но, скорее всего, ситуация куда проще — в судейском кресле UFC банально оказался непрофессиональный человек, так тоже бывает. Как говорил известный хоккеист Александр Радулов в своей фразе-меме: «Это наш русский колхоз». Только подобный «колхоз» случается в любой стране и на любом уровне. Не стоит думать, что Россия в этом плане уникальна — люди везде одинаковы.