Порье отказался биться с Макгрегором

Я просто хочу участвовать в боях, которые что-то значат для меня. Нейт Диаз – парень, на боях которого я вырос, я уважаю его и его брата, я думаю, что стилистически это будет интересно для фанатов. Это бой года, и именно в таких боях я хочу участвовать», – приводит слова Порье MMAFighting.