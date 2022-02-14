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1 час назад

Порье: Я не хочу больше драться с Макгрегором

Sports.tj

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о том, что не собирается проводить четвертый бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Порье отказался биться с Макгрегором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас с Конором своя история. Я дрался с ним в полулегком весе, потом сошелся с ним семь лет спустя, победил его. Я, наверное, больше не буду драться с Конором.

Я не очень хочу драться с Конором снова. Для меня эта дверь закрыта. Единственная причина, по которой я бы сделал это – деньги. Я победил его два раза подряд. Смогу ли я превзойти свои два выступления? Смогу ли я нокаутировать его быстрее?

Я просто хочу участвовать в боях, которые что-то значат для меня. Нейт Диаз – парень, на боях которого я вырос, я уважаю его и его брата, я думаю, что стилистически это будет интересно для фанатов. Это бой года, и именно в таких боях я хочу участвовать», – приводит слова Порье MMAFighting.

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