Шлеменко стал советником президента Союза ММА России

"Я принял предложение президента Союза ММА России Радмира Габдуллина стать советником по Сибирскому федеральному округу, потому что это наш регион и нужно его развивать, - сказал Шлеменко. - У нас очень много планов, мы первые, кто провел детский турнир в России, как только было разрешено делать состязания с 12 лет. Мы ежегодно их проводим. У нас самый крупный детский турнир, который включен в календарь Союза ММА России, и нам приятно делиться нашим опытом с другими ребятами в Иркутске, Красноярске".