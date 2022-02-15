Брат Чимаева рассказал про помощь от Кадырова

— Хамзат вылетел один в Америку, в UFC сказали, что врачи в США смогут его обследовать. Сделали обследование и написали ему, что есть подозрение на рак. Он потренировался, стало ему чуть плохо, он стал кашлять и там кровь была в кашле. Ну и представьте его состояние: он один в США, что-то со здоровьем, ты кашляешь кровью и тебе пишут, что у тебя рак. А неделю назад ты вроде полный здоровья, нормально тренируешься, дерешься.



Тогда он этот пост и написал (2 марта 2021 года Чимаев написал, что завершает карьеру. — «Матч ТВ»). После этого позвонил Рамзан Ахматович ему. Сказал, приезжай домой, тут мы вылечим тебя. Он приехал из Америки в Швецию, за ним сюда прислали частный самолет. И мы вместе поехали в Чечню. Там его врачи обследовали, в следующую же ночь сказали, что никакого рака нет, есть последствия от коронавируса. Остался фиброз в левом легком — за две недели его вылечили. По-моему, там какие-то гелевые ингаляции ему делали. И он через две недели уже вернулся к тренировкам, через месяц набрал форму, — сказал Чимаев «Матч ТВ».