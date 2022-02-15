Генри Сехудо высказался о возможном бое Махачева и Оливейры

«Чарльз — тоже крупный парень. Я бы даже сказал огромный. Не знаю, так ли хорош грэпплинг Ислама, как его тейкдауны. При этом хотел бы подчеркнуть, что они оба мои друзья, поэтому пусть победит сильнейший. По-моему мнению, Ислам — сильный боец, но он ещё слишком молод. При этом у него отличная школа. Однако самая большая угроза для всех парней, выступающих в лёгком весе, – Чарльз Оливейра», — сказал Сехудо в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.