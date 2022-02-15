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1 час назад

Генри Сехудо высказался о возможном бое Махачева и Оливейры

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо поделился мыслями о потенциальном поединке с участием российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и действующего чемпиона UFC в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры.

Генри Сехудо высказался о возможном бое Махачева и Оливейры
Фото: ReutersReuters

«Чарльз — тоже крупный парень. Я бы даже сказал огромный. Не знаю, так ли хорош грэпплинг Ислама, как его тейкдауны. При этом хотел бы подчеркнуть, что они оба мои друзья, поэтому пусть победит сильнейший. По-моему мнению, Ислам — сильный боец, но он ещё слишком молод. При этом у него отличная школа. Однако самая большая угроза для всех парней, выступающих в лёгком весе, – Чарльз Оливейра», — сказал Сехудо в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.

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