Грин проведет бой против Махачева вместо Дариуша

UFC в своем официальном Twitter подтвердил, что американский боец ММА Бобби Грин проведет бой против российского легковеса Ислама Махачева. Американец заменит американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

Фото: Instagram Instagram

Ранее Дариуш получил травму лодыжки. Он был вынужден отказаться от боя.

В последнем поединке, который проходил 31 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Махачев болевым приемом на руку выиграл у Дэна Хукера. Всего на счету россиянина 21 победа и 1 поражение.

Грин провел последний бой в минувшие выходные на UFC 271 в Хьюстоне, где он победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей. Всего в активе Грина 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.