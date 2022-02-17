Махачев узнал соперника на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец легкого веса Ислам Махачев на турнире UFC в Лас-Вегасе 26 февраля проведет поединок против американца Бобби Грина, сообщил в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

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По его сведениям, бой состоится в «промежуточной» весовой категории (до 160 фунтов).

Изначально Махачев должен был встретиться с Бенеилом Дариушем в главном поединке вечера, однако американец снялся с боя из-за травмы лодыжки.