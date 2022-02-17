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17 минут назад

Соперником Махачева на турнире UFC в Лас-Вегасе будет Грин — СМИ

Матч ТВ

Российский боец легкого веса Ислам Махачев на турнире UFC в Лас-Вегасе 26 февраля проведет поединок против американца Бобби Грина, сообщил в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Махачев узнал соперника на турнире UFC в Лас-Вегасе
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

По его сведениям, бой состоится в «промежуточной» весовой категории (до 160 фунтов).

Изначально Махачев должен был встретиться с Бенеилом Дариушем в главном поединке вечера, однако американец снялся с боя из-за травмы лодыжки.

Махачев 30 октября победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В смешанных единоборствах 30-летний россиянин одержал 21 победу, потерпел одно поражение. 35-летний Грин выиграл 29 боев при 12 поражениях, один поединок завершил вничью.

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