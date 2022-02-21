Чимаев рассказал о своей цели в UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал о своей цели в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его цитирует BJ Penn.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Боец заявил, что хочет стать лучшим и не планирует оставаться обычным парнем, который выиграл один пояс. «Я хочу два или три пояса. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Мы можем строить свои планы, но последнее слово остается за богом», — отметил Чимаев.

10 января Чимаев попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему два боя за один вечер. Он подчеркнул, что не шутит и готов проводить несколько поединков подряд.

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, не потерпел ни единого поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Затем последовал перерыв из-за осложнений, вызванных коронавирусом.