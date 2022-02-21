Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Чимаев рассказал о своей цели в UFC

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал о своей цели в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его цитирует BJ Penn.

Чимаев рассказал о своей цели в UFC
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Боец заявил, что хочет стать лучшим и не планирует оставаться обычным парнем, который выиграл один пояс. «Я хочу два или три пояса. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Мы можем строить свои планы, но последнее слово остается за богом», — отметил Чимаев.

10 января Чимаев попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему два боя за один вечер. Он подчеркнул, что не шутит и готов проводить несколько поединков подряд.

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, не потерпел ни единого поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Затем последовал перерыв из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC. Также Чимаев становился чемпионом Швеции по вольной борьбе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители