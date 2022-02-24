Емельяненко продержался против Монсона всего две минуты

«Быстрые руки» Александра — миф, о котором пора забыть.

Фото: INSTAGRAM.COM/ALEXEMELYANENKO INSTAGRAM.COM/ALEXEMELYANENKO

Бой, о котором так долго говорили, наконец-то состоялся: Александр Емельяненко и Джефф Монсон подрались в формате «голые кулаки». Поединок знаменитых ветеранов планировали организовать ещё в 2021 году, но по разным причинам его приходилось откладывать. 40-летний россиянин и 51-летний американец с российским паспортом встретились сегодня на «ЦСКА-Арене» в рамках турнира «Россия против США», проводимого промоушеном Hardcore FC.

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Эксперты в едином порыве считали фаворитом Емельяненко: брат Последнего императора всегда был очень хорош «на руках». Когда-то удар Александра и вовсе называли быстрейшим в мире. Монсон же, напротив, не блистал ударной техникой даже в лучшие годы. Козырь Джеффа — борцовские навыки, которые нельзя применять в боях на голых кулаках. Вдобавок Емельяненко сегодня хотел взять реванш: десять лет назад он проиграл Монсону в схватке по правилам ММА, попавшись на удушающий приём.

Поединок Емельяненко и Монсона носил статус главного на турнире, что абсолютно логично. Имена остальных участников бойцовского вечера не особо известны широкому кругу болельщиков: на слуху разве что Тимур Слащинин и Фабио Мальдонадо. Бразилец когда-то закатил великолепный бой Фёдору Емельяненко, проиграв лишь спорным решением судей. Кстати, с Емельяненко-старшим успел подраться и Монсон: в 2011 году американец проиграл Фёдору «в одни ворота», так и не сумев затянуть россиянина в партер. Кулачный поединок Джеффа с Александром начинался неспешно. Емельяненко владел инициативой, американец защищался за счёт наклонов и почти не шёл в атаку. Из-за разницы в росте и длине рук Монсону было сложно что-то противопоставить оппоненту. Уже на второй минуте Емельяненко опрокинул Снеговика в нокдаун — смотреть на избитого американца было откровенно жаль. Джефф пропустил много ударов и держался исключительно на морально-волевых.

На старте второго раунда Монсон прибавил, донеся несколько крепких джебов до головы Александра. Россиянин тоже не промахивался — крови на лице американца становилось всё больше и больше. Зато Снеговик наконец-то подобрал хорошую тактику: он с опущенной головой резко бросался вперёд и зажимал Емельяненко у сетки, что позволяло нивелировать разницу в длине «рычагов». Перед решающим раундом ситуация в октагоне стала равной, что не могло не радовать. И откуда Монсон брал силы? Он снова шёл в атаку, бесчисленно выбрасывая боковые удары. Александр неуверенно отбивался, отвечая редкими, хотя и плотными попаданиями. Ближе к концу боя ветераны перешли к откровенно пассивному стилю, практически не атакуя. Подобием инициативы владел Александр, что, пожалуй, и позволило ему забрать заключительный раунд. Победа Емельяненко единогласным судейским решением! Увы, сам бой оставил очень тягостное впечатление.