Боец UFC отказался от поединка с Махачевым

Армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян заявил, что ему предлагали провести поединок с россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщает ТАСС.

25-летний Царукян мог стать соперником Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после травмы Бенеила Дариуша. Однако, армянский спортсмен отказался от предложения промоушена. Он заявил, что подобный поединок требует большего времени на подготовку и не исключил, что подерется с Махачевым в будущем.

27 февраля на турнире UFC Махачев выйдет в октагон против американца Бобби Грина. Последний согласился заменить выбывшего Дариуша.