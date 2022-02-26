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4 часа назад

Бой Волкова в UFC оказался под угрозой срыва

Lenta.ru

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова в Лондоне оказался под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бой Волкова в UFC оказался под угрозой срыва
Фото: ТАССТАСС

Международная обстановка может помешать прибытию ряда российских бойцов в Лондон для участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). MMA FIghting сообщил, что по информации ряда источников, у Волкова могут возникнуть проблемы с визой.

Поединок с участием российского тяжеловеса должен возглавить ивент в Лондоне. Соперником Волкова выбран Том Эспиналл. UFC может перенести поединок на другую дату. Помимо Волкова, участие в турнире UFC должны принять Тимур Валиев, Шамиль Абдулрахимов и Сергей Павлович.

Турнир UFC с участием Волкова запланирован на 19 марта. В свокм последнем поединке в октябре 2021-го россиянин одержал победу над поляком Марчином Тыбурой.

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