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4 часа назад

Хабиб одним словом прокомментировал предстоящий бой брата

Елена Прошина

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одним словом высказался о предстоящем бое брата Умара. Своим мнением он поделился в сторис в Instagram-аккаунте.

Хабиб одним словом прокомментировал предстоящий бой брата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов разместил фотографию брата и подписал ее одним словом: «Готов».

Умар выйдет на ринг против американца Брайана Келлехера. Бой пройдет 6 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 272.

Ранее Умар в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал об отношении к соотечественникам в США. Боец признался, что не почувствовал никаких изменений в свою сторону на фоне событий вокруг России и Украины.

Отметим, что на счету Умара 13 побед в 13 поединках в ММА. Свой последний бой он провел 20 января 2021 года. Тогда он одержал победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Сергей Морозов,
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