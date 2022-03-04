Хабиб одним словом прокомментировал предстоящий бой брата

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одним словом высказался о предстоящем бое брата Умара. Своим мнением он поделился в сторис в Instagram-аккаунте.

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Нурмагомедов разместил фотографию брата и подписал ее одним словом: «Готов».

Умар выйдет на ринг против американца Брайана Келлехера. Бой пройдет 6 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 272.

Ранее Умар в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал об отношении к соотечественникам в США. Боец признался, что не почувствовал никаких изменений в свою сторону на фоне событий вокруг России и Украины.