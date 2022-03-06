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9 часов назад

Джейкоби победил Оксейчука на турнире UFC 272

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В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда поляк Михал Оксейчук встретился с американцем Джастином Джейкоби.

Джейкоби победил Оксейчука на турнире UFC 272
Фото: UFCUFC

Продолжительность встречи составила все три раунда и закончилась победой Джейкоби единогласным решением судей. Американец одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Оксейчук потерпел пятое поражение при 16 победах.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Также на турнире выступят россияне Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль

Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд — Алекс Оливейра

Грег Харди — Сергей Спивак

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