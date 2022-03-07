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4 часа назад

Хабиб отреагировал на включение в Зал славы UFC

Газета.RuГазета.Ruиещё 17

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое включение в Зал славы промоушена. 33-летний спортсмен поблагодарил организацию.

Хабиб отреагировал на включение в Зал славы UFC
Фото: ТАССТАСС

"У меня нет слов", — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее сообщалось, что в рамках андеркарда турнира UFC 272 в Лас-Вегасе состоялся бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, и американцем Брайаном Келлехером. Поединок завершился в первом раунде после того, как Умар успешно применил удушающий прием.

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MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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