Хабиб отреагировал на включение в Зал славы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое включение в Зал славы промоушена. 33-летний спортсмен поблагодарил организацию.
"У меня нет слов", — написал Нурмагомедов в Instagram.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
Ранее сообщалось, что в рамках андеркарда турнира UFC 272 в Лас-Вегасе состоялся бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, и американцем Брайаном Келлехером. Поединок завершился в первом раунде после того, как Умар успешно применил удушающий прием.