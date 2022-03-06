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6 часов назад

Макгрегор объяснил свои намерения относительно покупки "Челси"

Майк Габриелян

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что всерьёз рассматривает покупку футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает «Чемпионат».

Макгрегор объяснил свои намерения относительно покупки "Челси"
Фото: ReutersReuters

«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною», - написал Макгрегор в соцсетях.

По словам спортсмена, покупка футбольной франшизы входит в его ближайшие планы.

Недавно экс-чемпион UFC МакГрегор предлагал за «Челси» 1,5 млрд фунтов стерлингов. Однако Абрамович хочет получить за клуб 4 млрд фунтов.

На днях Роман Абрамович объявил, что продаёт английскую команду, которой владеет с 2003 года.

Ранее британские СМИ сообщили, что российскому олигарху Абрамовичу «фактически запретили жить» в Британии.

MMA,Футбол,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,Манчестер Юнайтед,
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