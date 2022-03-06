Макгрегор объяснил свои намерения относительно покупки "Челси"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что всерьёз рассматривает покупку футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною», - написал Макгрегор в соцсетях.
По словам спортсмена, покупка футбольной франшизы входит в его ближайшие планы.
Недавно экс-чемпион UFC МакГрегор предлагал за «Челси» 1,5 млрд фунтов стерлингов. Однако Абрамович хочет получить за клуб 4 млрд фунтов.
На днях Роман Абрамович объявил, что продаёт английскую команду, которой владеет с 2003 года.
Ранее британские СМИ сообщили, что российскому олигарху Абрамовичу «фактически запретили жить» в Британии.