Макгрегор объяснил свои намерения относительно покупки "Челси"

«Я говорил о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною», - написал Макгрегор в соцсетях.