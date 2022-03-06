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2 часа назад

Секс-символ MMA перейдет в рестлинг

Lenta.ruLenta.ru

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант перейдет в All Elite Wrestling. Об этом сообщает The Sun.

Секс-символ MMA перейдет в рестлинг
Фото: InstagramInstagram

27-летняя американка должна подписать контракт с промоушеном и дебютировать в профессиональном рестлинге. Ванзант несколько раз приняла участие в шоу AEW в качестве приглашенной звезды.

Секс-символ MMA покинула Bare Knuckle FC, промоушен, организующий поединки на голых кулаках. Она потерпела под его эгидой два поражения.

Ванзант присоединилась к Bare Knuckle FC после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В своем последнем поединке она уступила бразильянке Аманде Хибас.

В MMA на счету Ванзант восемь побед при пяти поражениях.

MMA,
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