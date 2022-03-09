Чимаев получил награду UFC за лучший дебют 2020 года

«Лучший дебют года — сумасшествие. Продвигаемся по жизни. Знаете, добиваемся хорошей жизни. Все идет отлично. Спасибо, ребята. Буду и дальше показывать хорошие бои. Мы дойдем до вершины, и я возьму титул», — сказал Чимаев.