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1 час назад

Чимаев получил награду UFC за лучший дебют 2020 года

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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев получил награду UFC за лучший дебют 2020 года.

Чимаев получил награду UFC за лучший дебют 2020 года
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Лучший дебют года — сумасшествие. Продвигаемся по жизни. Знаете, добиваемся хорошей жизни. Все идет отлично. Спасибо, ребята. Буду и дальше показывать хорошие бои. Мы дойдем до вершины, и я возьму титул», — сказал Чимаев.

В последний раз Чимаев проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Хамзат Чимаев отреагировал на официальное подтверждение своего поединка с 35-летним представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

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