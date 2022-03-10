Экс-чемпион UFC перешел в лигу Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джуниор дос Сантос подписал контакт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом сообщает MMA Junkie.

Фото: juniorcigano/Instagram juniorcigano/Instagram

Дебютным поединком для известного бразильца станет противостояние с другим бывшим бойцом UFC Йорганом де Кастро. Поединок запланирован на 20 мая и будет главным боем вечера.

Дос Сантос стал уже вторым экс-чемпионом UFC, который присоединился к Eagle FC. Ранее это сделал Рашад Эванс.

38-летний бразильский боец в 2011 году техническим нокаутом победил Кейна Веласкеса и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Через полгода он защитил свой титул в поединке против Фрэнка Мира, отправив своего соперника в нокаут.

Всего дос Сантос провел 30 боев, в 21 из которых одержал победу (15 нокаутом). Последним боем для бразильца стал поединок против Сирил Гана в декабре 2020 года.

После завершения бойцовской карьеры в 2020 году Хабиб Нурмагомедов основал свой промоушен, который называется Eagle FC. В нем выступают и мужчины, и женщины. Стоит отметить, что чемпионами во всех весовых категориях являются российские бойцы.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC.