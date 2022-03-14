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1 час назад

Хабиб о своей лиге: я здесь не для того, чтобы драться с UFC и Bellator

Газета.RuГазета.Ru

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, говоря о целях своего промоушена Eagle FC, заявил, что у него нет задачи конкурировать с ведущими ММА-лигами мира.

Хабиб о своей лиге: "Я здесь не для того, чтобы драться с UFC"
Фото: ReutersReuters

"Я давно знаю Скотта Кокера. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Хавьером. А Дана Уайт вообще стал мне как дядя. Но я здесь не для того, чтобы драться с UFC, Bellator или чем-то подобным. У меня прекрасные отношения со Скоттом и Даной. Я просто хочу дать возможность бойцам", — сказал Хабиб на пресс-конференции Eagle FC.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. На данный момент лига Хабиба провела 42 турнира.

Ранее Хабиб рассказал, как обострение политической ситуации в мире повлияло на его лигу.

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