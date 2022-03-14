Хабиб о своей лиге: "Я здесь не для того, чтобы драться с UFC"

"Я давно знаю Скотта Кокера. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Хавьером. А Дана Уайт вообще стал мне как дядя. Но я здесь не для того, чтобы драться с UFC, Bellator или чем-то подобным. У меня прекрасные отношения со Скоттом и Даной. Я просто хочу дать возможность бойцам", — сказал Хабиб на пресс-конференции Eagle FC.