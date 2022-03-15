Секундантам Петра Яна отказали в визе США перед принципиальным боем

"Я буду в Таиланде около 10 дней, после чего вылетаю в Америку. Кайрат и Андрей, с которыми я готовлюсь к боям, не смогли получить визы. Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу. Досадно, что пацаны не смогут полететь, но бой принципиальный, и мне надо лететь и побеждать. Даже если надо будет лететь одному, я полечу один", — передает слова Яна "Чемпионат".