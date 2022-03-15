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1 час назад

Секундантам Петра Яна отказали в американской визе перед боем со Стерлингом

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Обладатель временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал о том, что его секундантам отказали в получении визы для приезда в США на бой против Алджэмейна Стерлинга.

Секундантам Петра Яна отказали в визе США перед принципиальным боем
Фото: ReutersReuters

"Я буду в Таиланде около 10 дней, после чего вылетаю в Америку. Кайрат и Андрей, с которыми я готовлюсь к боям, не смогли получить визы. Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу. Досадно, что пацаны не смогут полететь, но бой принципиальный, и мне надо лететь и побеждать. Даже если надо будет лететь одному, я полечу один", — передает слова Яна "Чемпионат".

Россиянин встретится с Алджэмейном Стерлингом в титульном поединке на турнире UFC 273 10 апреля. Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула. Напомним, что Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. 28-летний спортсмен в октябре этого года сразился с Кори Сэндхэгеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Единогласным решением судей российский боец был признан победителем. Ранее Генри Сехудо заявил, что Умар Нурмагомедов мог бы одолеть Петра Яна уже сейчас.

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