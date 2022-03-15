Емельяненко ответил назвавшему его алкашом Харитонову

«Сережа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет. Готовься», — сказал на видео Емельяненко.

Напомним, что 14 марта Харитонов вызвал его на бой , назвав «алкашом» и предложив подраться на голых кулаках без судьи.

Спортсмен провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. В 2006 году Харитонов проиграл Емельяненко. На счету последнего 38 поединков, из которых 28 завершились победой, девять — поражением и один — ничьей.