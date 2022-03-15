Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Емельяненко ответил назвавшему его алкашом Харитонову

Елена Прошина

Российский боец MMA Александр Емельяненко в своем Instagram-аккаунте ответил на вызов соотечественника Сергея Харитонова.

Емельяненко ответил назвавшему его алкашом Харитонову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предложил сопернику готовиться к предстоящему поединку.

«Сережа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет. Готовься», — сказал на видео Емельяненко.

Напомним, что 14 марта Харитонов вызвал его на бой, назвав «алкашом» и предложив подраться на голых кулаках без судьи.

Спортсмен провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. В 2006 году Харитонов проиграл Емельяненко. На счету последнего 38 поединков, из которых 28 завершились победой, девять — поражением и один — ничьей.

MMA,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители