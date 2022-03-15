Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле

Грузинский боец UFC Илия Топурия и британец Пэдди Пимблетт устроили потасовку в отеле в Лондоне. Видеозапись инцидента в своем Twitter-аккаунте опубликовал Топурия.
«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны. Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снес тебе голову», — подписал ролик Топурия.
Ответ от Пимблетта не заставил себя ждать. Свою версию произошедшего он изложил также в своем Twitter-аккаунте.
«Дружище, давай, выложили видео и покажи миру, как ты нападаешь на меня, а я не даю заднюю против целой твоей бригады из шести человек. И как потом ты делаешь удары, от которых я уклоняюсь и затем отбиваю тебе башку антисептиком, маленький червяк. Ты ничего мне не сделал», — написал Пимблетт.
Британец дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Еще до подписания контракта с американским промоушеном он успел поругаться с грузинскими бойцами Гурамом Кутателадзе и Топурией и раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова. На счету Пимблетта 17 побед и три поражения в MMA. У Топурии 11 побед в 11 поединках.