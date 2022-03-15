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54 минуты назад

Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле

Елена Прошина

Грузинский боец UFC Илия Топурия и британец Пэдди Пимблетт устроили потасовку в отеле в Лондоне. Видеозапись инцидента в своем Twitter-аккаунте опубликовал Топурия.

Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле
Фото: скрин видеоскрин видео

«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны. Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снес тебе голову», — подписал ролик Топурия.

Ответ от Пимблетта не заставил себя ждать. Свою версию произошедшего он изложил также в своем Twitter-аккаунте.

«Дружище, давай, выложили видео и покажи миру, как ты нападаешь на меня, а я не даю заднюю против целой твоей бригады из шести человек. И как потом ты делаешь удары, от которых я уклоняюсь и затем отбиваю тебе башку антисептиком, маленький червяк. Ты ничего мне не сделал», — написал Пимблетт.

Британец дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Еще до подписания контракта с американским промоушеном он успел поругаться с грузинскими бойцами Гурамом Кутателадзе и Топурией и раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова. На счету Пимблетта 17 побед и три поражения в MMA. У Топурии 11 побед в 11 поединках.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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