Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле

«Я предупреждал тебя! Вот что бывает, когда не уважаешь меня и мою страну! Ты увидел меня, захотел поприветствовать, но наложил в штаны. Сейчас тебе просто следовало бы поблагодарить мою команду, потому что, если бы не эти ребята, я бы снес тебе голову», — подписал ролик Топурия.