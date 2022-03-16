Макгрегор может вернуться в UFC

Последний свой бой ирландец провел в июле прошлого года против Дастина Порье.
Как сообщил глава UFC Дана Уайт, ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в смешанные единоборства осенью.
«Мы рассматриваем начало осени, если все пойдет по плану. Если восстановление его ноги пройдет правильно, он будет допущен к тренировкам. Тогда бой пройдет осенью», - приводит слова Уайта «РИА Новости» со ссылкой на Sun Sport.
В начале марта Макгрегор сообщил, что он продолжает восстановление после полученной травмы в третьем поединке с Дастином Порье, который прошел в июле 2021 года.
Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.