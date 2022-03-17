Глава UFC рассказал об угрозах расправой

«В Мемфисе был парень, чей бар понес убытки из-за ситуации с пиратством. Тогда мне начали поступать угрозы, заявив, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят», — передает слова Уайта Bloody Elbow.

С 2012 года UFC ведет борьбу за авторские права с интернет-пиратством. В 2014 году организации удалось найти нарушителя и отсудить у него $12 тыс. По словам президента UFC, деятельность в этом направлении продолжается, несмотря на то, что это имеет неприятные последствия.