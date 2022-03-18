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2 часа назад

Глава UFC возмутился политической цензурой в США

Lenta.ruLenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал YouTube, который удалил выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт выступил в эфире шоу IMPAULSIVE.

Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Фото: ReutersReuters

Он обратил внимание, что во время подкаста Трамп предупреждал его авторов, что выпуск в итоге будет удален. Глава UFC подчеркнул, что сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.

«Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать — это страшная ситуация», — возмутился Уайт.

Глава UFC неоднократно приглашал Трампа на турниры промоушена и открыто поддерживал политика. Американский бизнесмен помогал организации в первые годы после смены владельца. UFC проводил ряд ивентов в отелях, которые принадлежали Трампу.

MMA,Дональд Трамп,
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