Ветеран Абдурахимов проэкзаменует талантливого Павловича.

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19 марта в Лондоне пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 204. В его главном бою Александр Волков встретится с британцем Томом Эспиналом. Кроме того, Тимур Валиев выйдет в октагон против непобежденного валлийца Джека Шора, а в еще одном поединке встретятся Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита! Смотри и ставь на Winline!

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Волков - Эспинал: карьера Драго клонится к закату

Александр Волков по-прежнему пытается добраться до чемпионского боя, но веры в это все меньше. Драго - хороший боец, но весь дивизион знает его сильные и слабые стороны. А меняться Александр не собирается. Да, он прибавил в силе, под его кулак никто не хочет попадать, но возраст не обманешь, скорость и выносливость Волкова падают. А новых идей ни он сам, ни его тренерский штаб предложить не могут.

После поражения от Сириля Гана Драго победил поляка Марчина Тыбуру, но назвать эту победу убедительной нельзя. Сейчас ему будет противостоять восходящая звездочка британского ММА Том Эспинал. Британец одержал в своей карьере 11 побед в 13 поединках, а последние 4 боя в UFC завершил досрочными победами.

Эспинал чем-то похож на Сириля Гана. Конечно, до уровня француза еще далеко, но у британца все впереди. И этот стиль может стать проблемой для Волкова, Гану он проиграл без шансов. Конечно, удар Драго - весомый аргумент, но работать это оружие будет в первом и втором раундах. Дальше неизбежно возникнут проблемы с выносливостью. Которыми Эспинал может воспользоваться. Заключить пари на победу британца можно с коэффициентом 1.76.

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Шор - Валиев: россиянину будет непросто

В легчайшем весе валлиец Джек Шор встретится с россиянином Тимуром Валиевым. Боец из Уэльса выиграл 15 боев в своей карьере, а его рекорд в UFC составляет 4 победы. Конечно, уровень оппонентов у него был не самым высоким, но недооценивать валлийца нельзя. К тому же он выступает на своей территории.

Тимуру Валиеву 32 года. В UFC у него три боя. Сначала он проиграл Тревину Джонсу (но из-за допинга поединок признали несостоявшимся), а затем победил Мартина Дэя и Раони Барселоса. Победа важная, но не самая убедительная. Однако восхождение по рейтингу россиянин продолжил.

Оба бойца - универсалы, которые чаще побеждают решениями. Предположить, чем завершится этот поединок, сложно. И у того, и у другого есть свои козыри, непонятно, чьи окажутся сильнее. А вот поставить на то, что бой окажется полным, будет правильно. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что мы увидим всю дистанцию боя, за 1.43. Если ставка сыграет, с 1000 рублей вы получите 1430 рублей.

Абдурахимов - Павлович: пощады ветерану не будет

В тяжелом весе нас ждет российское противостояние: Шамиль Абдурахимов против Сергея Павловича. Абдурахимов - 40-летний ветеран, карьера которого клонится к закату. В свое время он был настоящим топом дивизиона, но возраст берет свое. В сентябре 2019 года его нокаутировал Кертис Блэйдс, а два года спустя россиянина победил Крис Докос. Реакция Шамиля уже не та, он часто не успевает за оппонентами.

А вот Сергей Павлович находится на подъеме. У него в пассиве только одно поражение от легенды Алистара Оверима. Мощный удар, классная работа в стойке. Вот только в октагон Павлович не выходил с 2019 года. Тренировки тренировками, а реальных боев никто не заменит.

И, тем не менее, шансы Павловича победить куда выше. Абдурахимов уже не тот, и даже огромный опыт ему не поможет. Сергей большинство своих боев завершает нокаутом. А в UFC все его бои завершились в первом раунде. Есть резон поставить на то, что и на этот раз ему хватит раунда. Сделать ставку на победу Сергея Павловича в первом раунде можно у букмекера Winline за 2.09.