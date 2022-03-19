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2 часа назад

Чимаев сделал предложение Макгрегору

Lenta.ruLenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился в Twitter к ирландцу Конору Макгрегору.

Чимаев сделал предложение Макгрегору
Фото: UFCUFC

Спортсмен предложил Макгрегору поспарринговаться с ним и британским бойцом Дарреном Тиллом перед возвращением ирландца в октагон.

«Конор, если ты хочешь вернуться, мы поможем. Ждем тебя в нашем лагере», — написал Чимаев.

16 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в октагон. Он заявил, что если восстановление после травмы пройдет правильно, ирландец будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Всего в активе спортсмена десять побед в десяти поединках. Чимаев неоднократно вызывал на бой Макгрегора, заявляя, что готов драться в разных весовых категориях.

MMA,Хамзат Чимаев,Даррен Тилл,Конор Макгрегор,
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