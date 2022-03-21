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1 час назад

Шлеменко считает, что карьера Волкова закончена

Газета.RuГазета.Ru

Российский боец смешанного стиля ММА Александр Шлеменко на YouTube-канале Александра Лютикова высказался о бое Александра Волкова против Тома Аспиналла в главном бою UFC Fight Night 204.

Шлеменко: Карьера Волкова закончена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что-то он вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберет англичанина, на взвешивании уверенный был такой. Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жесткий гул. Говорят, что карьера закончена? Так и есть", — сказал Шлеменко.

Британский тяжеловес одержал победу болевым приемом в первом раунде. Волков был вынужден сдаться. Таким образом, на счету российского бойца 34 победы и 10 поражений. Аспиналл за свою карьеру ММА одержал 12 побед и дважды потерпел поражение.

Россиянин является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова. Свой последний бой Волков проводил в октябре 2021 года против поляка Марчина Тыбура в рамках турнира UFC 267. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее стали известны бойцы, которые получили бонус за выступление на UFC Fight Night 204.

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