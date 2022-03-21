Шлеменко: Карьера Волкова закончена

"Что-то он вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберет англичанина, на взвешивании уверенный был такой. Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жесткий гул. Говорят, что карьера закончена? Так и есть", — сказал Шлеменко.