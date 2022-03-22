Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом

Эквадорский боец смешанного стиля (MMA) Марлон Вера дал прогноз на схватку россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга. Он выступил в эфире шоу MMA Hour.
Вера предсказал легкую победу Яну на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«На бумаге россиянин сильнее. У него ударка лучше. Хотя в MMA случается всякое», — добавил он.
«Думаю, Ян надерет ему зад. Потому что Стерлинг быстро теряет силы, если не может поспевать за соперником. Он устает, теряется, а Петр демонстрирует в таких случаях спокойствие», — подытожил Вера.
9 апреля Ян и Стерлинг во второй раз сойдутся в октагоне на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.
В марте 2021-го Ян утратил пояс чемпиона UFC, потерпев поражение в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и проиграл путем дисквалификации. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом подобным образом.