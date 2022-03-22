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1 час назад

Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Эквадорский боец смешанного стиля (MMA) Марлон Вера дал прогноз на схватку россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга. Он выступил в эфире шоу MMA Hour.

Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом
Фото: ReutersReuters

Вера предсказал легкую победу Яну на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«На бумаге россиянин сильнее. У него ударка лучше. Хотя в MMA случается всякое», — добавил он.

«Думаю, Ян надерет ему зад. Потому что Стерлинг быстро теряет силы, если не может поспевать за соперником. Он устает, теряется, а Петр демонстрирует в таких случаях спокойствие», — подытожил Вера.

9 апреля Ян и Стерлинг во второй раз сойдутся в октагоне на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021-го Ян утратил пояс чемпиона UFC, потерпев поражение в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и проиграл путем дисквалификации. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом подобным образом.

MMA,Марлон Вера,
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