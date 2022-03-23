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2 часа назад

Волков опустился на одну позицию в рейтинге UFC

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после турнира UFC Fight Night 204, который прошел в Лондоне 19 марта, обновил рейтинг лучших бойцов. По его итогам россиянин Александр Волков опустился на седьмую строчку.

Волков опустился на одну позицию в рейтинге UFC
Фото: InstagramInstagram

19 марта он в главном бою турнира уступил британцу Тому Аспиналлу. Британский тяжеловес одержал победу болевым приемом в первом раунде. Волков был вынужден сдаться. Эта победа позволила Аспиналлу отыграть сразу пять позиций и подняться на шестое место. Таким образом, на счету российского бойца 34 победы и 10 поражений. Аспиналл за свою карьеру ММА одержал 12 побед и дважды потерпел поражение.

Россиянин является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова. Лидирует в рейтинге тяжеловесов по-прежнему Сирил Ган.

В январе этого года он уступил Франсису Нганну в бое за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Ранее Дэн Харди заявил, что Петр Ян заберет пояс чемпиона в легчайшем весе у Алджамейна Стерлинга. "Петр Ян снова будет с поясом. Для Стерлинга это будет сложный бой", - считает Харди.

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