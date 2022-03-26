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2 часа назад

Американская активистка раскритиковала Нурмагомедова

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Американская активистка Кэндис Оуэнс раскритиковала бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов за его критику в адрес бойца смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтона. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Американская активистка раскритиковала Нурмагомедова
Фото: ТАССТАСС

Оуэнс назвала неправильными призывы Нурмагомедова отменить бои с участием Ковингтона после того, как американца Хорхе Масвидаля арестовали за драку с ним.

«Это так мужественно, да? Ему лучше пойти купить милую кепочку и смотреть НБА. ММА — это мужской вид спорт», — заявила она.

Драка Ковингтона и Масвидаля произошла 21 марта в США. Она привела к задержанию последнего. Американцу грозит тюремный срок: ему предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира UFC 272. Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд.

MMA,Колби Ковингтон,Хорхе Масвидаль,Хабиб Нурмагомедов,
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