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2 часа назад

«Что-то «булка с маслом» притих». Александр Емельяненко высказался о Джигане

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о так и не состоявшемся поединке с рэпером Джиганом. «Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой… Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — написал в своём телеграм-канале Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко высказался о Джигане: «булка с маслом»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Ранее Джиган высказался о возможном поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова на футбольном стадионе.

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MMA,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,Джефф Монсон,
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