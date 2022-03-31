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2 часа назад

Мама Колби Ковингтону: «Следовало помыть твой рот с мылом»

Чемпионат.comЧемпионат.com

Боец UFC Колби Ковингтон рассказал о том, что его мама была сильно рассержена после того, как узнала о его расистских высказываниях по поводу бразильцев.

Мама Колби Ковингтону: «Следовало помыть твой рот с мылом»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Я получил столько звонков от родителей, они кричали на меня: «Я не могу поверить, что ты назвал бразильцев грязными животными. Я не воспитывала тебя таким. Мне следовало бы помыть твой рот с мылом». Я сказал: «Мама, они ведут себя как грязные животные, что ты хочешь, чтобы я сделал?», — приводит слова Ковингтона BJPenn.

Напомним, последний бой Ковингтон провёл на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта с Хорхе Масвидалем. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.

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