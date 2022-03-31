Олейник узнал имя нового соперника на UFC

Кард турнира состоится 10 апреля.

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник узнал имя нового соперника по предстоящему турниру UFC 273. Вместо Илира Латифи боец подерется с американцем Джерадом Вандерой.

В январе 2021 года Олейник отказался от боя с американцем Грегором Харди по медицинским показаниям. Поединок должен был состояться 23 числа на турнире UFC 270.