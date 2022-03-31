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1 час назад

Олейник узнал имя нового соперника на UFC 273. Им стал американец Вандера

Советский спортиещё 3

Кард турнира состоится 10 апреля.

Олейник узнал имя нового соперника на UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник узнал имя нового соперника по предстоящему турниру UFC 273. Вместо Илира Латифи боец подерется с американцем Джерадом Вандерой.

В январе 2021 года Олейник отказался от боя с американцем Грегором Харди по медицинским показаниям. Поединок должен был состояться 23 числа на турнире UFC 270.

Вандера имеет 12 побед и 7 поражений в своей карьере в ММА. У Олейника 59 побед и 16 поражений. В своем последнем бою Вандера проиграл раздельным решением судей Андрею Орловскому на турнире UFC 271.

MMA,Алексей Олейник,Андрей Орловский,
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