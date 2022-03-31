Олейник узнал имя нового соперника на UFC

Кард турнира состоится 10 апреля.
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник узнал имя нового соперника по предстоящему турниру UFC 273. Вместо Илира Латифи боец подерется с американцем Джерадом Вандерой.
В январе 2021 года Олейник отказался от боя с американцем Грегором Харди по медицинским показаниям. Поединок должен был состояться 23 числа на турнире UFC 270.
Вандера имеет 12 побед и 7 поражений в своей карьере в ММА. У Олейника 59 побед и 16 поражений. В своем последнем бою Вандера проиграл раздельным решением судей Андрею Орловскому на турнире UFC 271.