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37 минут назад

Федор Емельяненко покинул Союз MMA России

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза MMA России. Об этом сообщает Metaratings.

Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза MMA России
Фото: ТАССТАСС

45-летний тяжеловес заявил, что покинул организацию из-за разногласий с нынешним руководством — президентом Союза MMA России Радмиром Габдуллиным. В обращении Емельяненко подчеркнул, что не поддерживает политики Габдуллина и директора союза Линара Ганеева. Боец Bellator допустил возвращение к работе в структуре, если ситуация изменится.

Боец Bellator возглавлял Союз MMA России с 2012 по 2018 год. С 2018-го главой организации стал Габдуллин, а Емельяненко остался в Союзе MMA в качестве почетного президента и председателя наблюдательного совета.

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Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. В московском ивенте Bellator Емельяненко отправил в нокаут Тимоти Джонсона.

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