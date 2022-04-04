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30 минут назад

Bellator не будет ставить русских на титульные поединки ММА

Чемпионат.comиещё 3

Российский боец Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, почему в ближайшее время не состоится его поединок против Гегарда Мусаси.

Bellator не будет ставить русских на титульные поединки ММА
Фото: BellatorBellator

«После октября нам пообещали бой на февраль, но как обычно почему-то американские бойцы отказываются драться. Не знаю, почему они так боятся русских. Потом Фёдор разговаривал по поводу меня, они все отказались, но в Bellator предложили бой за пояс на 24 июня. Мы согласились и не стали ждать других боёв. А недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю, с кем.

Bellator не то, чтобы не хочет. Есть президент организации Скотт Кокер, есть работники, они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, они сказали, что не будут давать русским титульные бои. Немков и Кори Андерсон? Во-первых, у Вадика пояс всё-таки, у них был бой объявлен до всех этих санкций, и поэтому они разрешили. Сказали, что объявили давно, уже билеты проданы», – сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА»

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