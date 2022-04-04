Bellator не будет ставить русских на титульные поединки ММА

«После октября нам пообещали бой на февраль, но как обычно почему-то американские бойцы отказываются драться. Не знаю, почему они так боятся русских. Потом Фёдор разговаривал по поводу меня, они все отказались, но в Bellator предложили бой за пояс на 24 июня. Мы согласились и не стали ждать других боёв. А недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю, с кем.