Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Нурмагомедов позвал бывшего чемпиона UFC в Дагестан

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов пригласил Генри Сехудо в Дагестан. Ролик доступен в Twitter-аккаунте американца.

Нурмагомедов позвал бывшего чемпиона UFC в Дагестан
Фото: ReutersReuters

33-летний Нурмагомедов на камеру позвал Сехудо, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), посетить его родину — село Сильди. Кроме того, россиянин предложил бывшему чемпиону UFC провести семинар по вольной борьбе или MMA.

Сехудо становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он также выигрывал золото Олимпийских игр в вольной борьбе. «Величайший пообщался с орлом», — такими словами Сехудо описал беседу с Нурмагомедовым, который так же является экс-чемпионом UFC.

Оба бойца завершили выступления. Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC. После ухода из спорта он сосредоточился на собственном промоушене Eagle FC.

MMA,Генри Сехудо,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители