Известный российский боец ММА планирует завершить карьеру

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил на вопрос о своих дальнейших планах в профессиональной карьере.
"Планирую завязать. Я уже достаточно давно хочу завязать. Я часто об этом уже говорил, и где-то уже мне не по кайфу вновь об этом говорить, так как мне уже неудобно. Когда часто говоришь, но не делаешь, — это уже как-то не то. Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это", — передает слова Исмаилова "Спорт-Экспресс".
Магомед Исмаилов является бойцом смешанного стиля в средней и полутяжелой весовых категориях. В октябре 2021 года он потерпел поражение в поединке против Владимира Минеева техническим нокаутом. Всего на счету спортсмена 17 побед, три поражения и одна ничья. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight и др.
Ранее Магомед Исмаилов рассказал, что подавляющее большинство российских бойцов употребляют допинг.