Известный российский боец ММА планирует завершить карьеру

"Планирую завязать. Я уже достаточно давно хочу завязать. Я часто об этом уже говорил, и где-то уже мне не по кайфу вновь об этом говорить, так как мне уже неудобно. Когда часто говоришь, но не делаешь, — это уже как-то не то. Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это", — передает слова Исмаилова "Спорт-Экспресс".