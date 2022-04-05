Бывший чемпион UFC объяснил превосходство Яна над Стерлингом

«Думаю, Ян выйдет, начнет драться первым номером и сделает свое дело. Серьезно. Да, у Стерлинга может что-то получится на старте, но как только Ян начнет наносить удары, это повлияет на настрой Алджамэйна. Это будет похоже на первый поединок», — подытожил Биспинг.