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2 часа назад

Чимаев назвал условие завершения карьеры

Lenta.ruиещё 1

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев озвучил условие завершения карьеры. Его слова приводит Sports Manor.

Чимаев назвал условие завершения карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний боец чеченского происхождения заявил, что дал обещание матери уйти из спорта, когда станет настоящим чемпионом.

«Моя цель — стать номером один и закончить драться», — добавил Чимаев.

Чимаеву предстоит поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в ночь на 10 апреля. Этот бой станет для чеченца пятым в рамках UFC.

В марте 2021-го на фоне тяжелого восстановления от COVID-19 Чимаев допустил уход из спорта. Тогда боец изменил мнение после беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На счету Чимаева четыре победы в UFC. Чеченец одержал их досрочно. Всего в профессиональных MMA Чимаев одержал десять победв в десяти поединках.

MMA,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
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