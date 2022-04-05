Чимаев назвал условие завершения карьеры

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев озвучил условие завершения карьеры. Его слова приводит Sports Manor.

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27-летний боец чеченского происхождения заявил, что дал обещание матери уйти из спорта, когда станет настоящим чемпионом.

«Моя цель — стать номером один и закончить драться», — добавил Чимаев.

Чимаеву предстоит поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в ночь на 10 апреля. Этот бой станет для чеченца пятым в рамках UFC.

В марте 2021-го на фоне тяжелого восстановления от COVID-19 Чимаев допустил уход из спорта. Тогда боец изменил мнение после беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.