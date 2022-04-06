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49 минут назад

А. Емельяненко готов к бою с Дациком.

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав постер, посвящённый возможному поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

А. Емельяненко готов к бою с Дациком
Фото: ТАССТАСС

«Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксёрскому поединку с Дациком», — говорится в описании к постеру.

Отметим, что ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром. В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Александр Емельяненко: качайте ноги, это сила!

Что касается Дацика, то он в последнем бою встречался с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым. Их противостояние состоялось в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января по московскому времени. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дукаева.

MMA,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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