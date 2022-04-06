А. Емельяненко готов к бою с Дациком.

«Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксёрскому поединку с Дациком», — говорится в описании к постеру.

Отметим, что ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром. В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.