Тактаров дал совет Яну перед боем со Стерлингом

«Я считаю, что нужно быть осторожным, особенно в первом раунде. Даже можно его по очкам проиграть, лишь бы только не сделать никаких ошибок. Не нужно красивой победы, нужно просто побелить и всё. Потому что, когда очень хочешь, а он хочет победить, опасность возрастает — сильно возрастает.



Стерлинг же не мальчик для битья, хоть и выглядел таким в первом бою.



Не думаю, что будет что-то подобное, как в первом бою. Конечно, он понимает, что Пётр не дитя. Но к каким-то вещам мог подготовиться. Хотя даже если он затащит Петра в партер, где он якобы сильнее, не думаю, что Ян может попасться куда-то. Пётр уже, наверно, не хуже, чем он борется в партере. Ну а стойка у него и бросковая техника намного лучше. Но в этом как раз и опасность. Когда понимаешь, что ты намного лучше, можешь поскользнуться. Поэтому осторожность и ещё раз осторожность. Пусть даже бой будет выигран по очкам, будет повод сделать трилогию. Петя, носи пояс чемпиона. Ты единственный в своей весовой категории, кто этого заслуживает. Оставайся таким, какой ты есть. Успехов!» — сказал Тактаров в своих социальных сетях.