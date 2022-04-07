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1 час назад

Петр Ян — о фото Стерлинга с флагом Украины: он пытается смешать наш бой с политикой

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян прокомментировал пост в социальных сетях своего соперника Алджамейна Стерлинга, на котором американец с товарищами позируют с украинским флагом.

Ян прокомментировал фото Стерлинга с флагом Украины
Фото: vk.com/ufc_newsvk.com/ufc_news

«Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой. Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в Соединенных Штатах. Теперь, когда я здесь, он знает, что для него все кончено», — заявил Ян The MMA Hour.

Бой пройдет в ночь на 10 апреля. Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Звание временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр завоевал, победив в октябре американца Кори Сандхэгена единогласным решением судей. Россиянин занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

MMA,
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