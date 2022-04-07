Ян прокомментировал фото Стерлинга с флагом Украины

«Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой. Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в Соединенных Штатах. Теперь, когда я здесь, он знает, что для него все кончено», — заявил Ян The MMA Hour.