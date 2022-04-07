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34 минуты назад

Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

Матч ТВ

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об опасном вождении, сообщает MMA Fighting.

Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении
Фото: David Fitzgerald / Contributor / Sportsfile / Gettyimages.ruDavid Fitzgerald / Contributor / Sportsfile / Gettyimages.ru

Макгрегору теперь грозит в общей сложности шесть обвинений в нарушении правил дорожного движения.

22 марта Макгрегор был остановлен и арестован в Западном Дублине. Его автомобиль был конфискован властями. Позже Макгрегор был освобожден под залог, и его автомобиль был возвращен ему.

Первоначально Макгрегор был обвинен в опасном вождении, но теперь он столкнулся с двумя пунктами по этому обвинению в дополнение к четырем другим, включая вождение без страховки, вождение без лицензии и непредоставление необходимой документации.

Однако, по информации Dublin Live, адвокат Макгрегора Майкл Стейнс заявил в суде, что Макгрегор с тех пор предъявил свою лицензию и страховку.

33-летний Макгрегор был освобожден под залог, и в настоящее время планируется судебное разбирательство в июне. Он не сделал никакого заявления в суде. После заседания он коротко обратился к журналистам со словами: «Возвращаюсь к тренировкам»/

В июне 2021 года Макгрегор сломал ногу в ходе поединка против Дастина Порье на UFC 264. Точный график его возвращения не установлен, но Макгрегор сказал в нескольких интервью, что надеется вернуться к боям до конца 2022 года.

На счету ирландца 22 победы в MMA и 6 поражений.

MMA,Конор Макгрегор,
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