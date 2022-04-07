Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об опасном вождении, сообщает MMA Fighting.
Макгрегору теперь грозит в общей сложности шесть обвинений в нарушении правил дорожного движения.
22 марта Макгрегор был остановлен и арестован в Западном Дублине. Его автомобиль был конфискован властями. Позже Макгрегор был освобожден под залог, и его автомобиль был возвращен ему.
Первоначально Макгрегор был обвинен в опасном вождении, но теперь он столкнулся с двумя пунктами по этому обвинению в дополнение к четырем другим, включая вождение без страховки, вождение без лицензии и непредоставление необходимой документации.
Однако, по информации Dublin Live, адвокат Макгрегора Майкл Стейнс заявил в суде, что Макгрегор с тех пор предъявил свою лицензию и страховку.
33-летний Макгрегор был освобожден под залог, и в настоящее время планируется судебное разбирательство в июне. Он не сделал никакого заявления в суде. После заседания он коротко обратился к журналистам со словами: «Возвращаюсь к тренировкам»/
В июне 2021 года Макгрегор сломал ногу в ходе поединка против Дастина Порье на UFC 264. Точный график его возвращения не установлен, но Макгрегор сказал в нескольких интервью, что надеется вернуться к боям до конца 2022 года.
На счету ирландца 22 победы в MMA и 6 поражений.