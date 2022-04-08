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5 часов назад

Менеджер Яна высказался о предстоящем бое Петра со Стерлингом на турнире UFC 273

Чемпионат.com

Дэнни Рубенштейн, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, поделился ожиданиями от предстоящего россиянина с Алджэмейном Стерлингом.

Менеджер Яна высказался о предстоящем бое со Стерлингом
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Ян великолепен. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы он выглядел лучше. У меня было много разговоров со многими людьми и все очень впечатлены тем, что он делал, особенно и как он выглядел в этом лагере. Ян знает, что это была ошибка в первом бою, и, очевидно, он дорого заплатил за неё за последний год. Я думаю, что он знает правила. Алджо очень повеселился, и это нормально — это продаёт бой. Я не ожидаю, что у Яна будут какие-то проблемы в этом бою», — приводит слова Рубенштейна MMA Junkie.

Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273.

MMA,
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