Менеджер Яна высказался о предстоящем бое со Стерлингом

«Ян великолепен. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы он выглядел лучше. У меня было много разговоров со многими людьми и все очень впечатлены тем, что он делал, особенно и как он выглядел в этом лагере. Ян знает, что это была ошибка в первом бою, и, очевидно, он дорого заплатил за неё за последний год. Я думаю, что он знает правила. Алджо очень повеселился, и это нормально — это продаёт бой. Я не ожидаю, что у Яна будут какие-то проблемы в этом бою», — приводит слова Рубенштейна MMA Junkie.